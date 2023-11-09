Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Астана
Балкани
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Серветт Ж
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:45
Чукарички
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Арис Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ракув
Футбол. Еврокубки
23:00
Хеккен
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпия Л
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты сборных Швеции откажутся от одежды с символикой страны в поездках после теракта в Брюсселе

Шведские хоккеисты не будут носить одежду с символикой страны во время поездок между странами из-за недавнего убийства футбольных фанатов в Брюсселе.

Наверх
Источник: AP 2023

Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем национальным сборным страны.

«Мы не будем носить официальную одежду сборной при выезде из страны и обратно, и это касается всех наших команд. Однако мы можем носить ее в автобусе и в гостиницах.

У нас тесный диалог с полицией, и мы будем усиливать присутствие службы безопасности в связи с поездками сборных», — приводит слова начальника службы безопасности федерации Аббе Терслеффа VG.

На этой неделе женская сборная Швеции проведет три матча в Швейцарии, а игроки команды U17 находятся на сборах в Канаде. Шведская национальная команда по гандболу ранее ввела те же правила, что и Федерация хоккея Швеции.

Напомним, 16 октября в Брюсселе проходил матч отборочного этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. В результате стрельбы в центре города погибли два шведских болельщика, несколько человек получили ранения. После завершения первого тайма при счете 1:1 футболисты сборной Швеции отказались от продолжения игры. Позже стало известно, что матч не будет доигран.

17 октября полиция обезвредила подозреваемого в нападении на болельщиков сборной Швеции. Он был убит в пригороде бельгийской столицы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хоккеисты сборных Швеции откажутся от одежды с символикой страны в...
Стала известна должность Златана Ибрагимовича в «Милане»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь