Хоккеисты сборных Швеции откажутся от одежды с символикой страны в поездках после теракта в Брюсселе

Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем национальным сборным страны.

«Мы не будем носить официальную одежду сборной при выезде из страны и обратно, и это касается всех наших команд. Однако мы можем носить ее в автобусе и в гостиницах.



У нас тесный диалог с полицией, и мы будем усиливать присутствие службы безопасности в связи с поездками сборных», — приводит слова начальника службы безопасности федерации Аббе Терслеффа VG.

На этой неделе женская сборная Швеции проведет три матча в Швейцарии, а игроки команды U17 находятся на сборах в Канаде. Шведская национальная команда по гандболу ранее ввела те же правила, что и Федерация хоккея Швеции.

Напомним, 16 октября в Брюсселе проходил матч отборочного этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. В результате стрельбы в центре города погибли два шведских болельщика, несколько человек получили ранения. После завершения первого тайма при счете 1:1 футболисты сборной Швеции отказались от продолжения игры. Позже стало известно, что матч не будет доигран.