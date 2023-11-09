Сын Кокорина забил пять голов в первом матче за академию «Ариса»

Источник: Соцсети

Шестилетний Майкл Кокорин был принят в академию «Ариса» в сентябре. В своем первом матче за команду U7 Кокорин-младший забил сразу пять мячей.

Источник: Соцсети

«Каждый вложил много сил в эту игру. Эта команда сформировалась всего месяц назад и уже сыграла первую игру в лиге. Поздравляем с очень хорошим началом!» — говорится в сообщении «Ариса».

Майкл Кокорин родился в июне 2017 года. Матерью ребенка является певица Дарья Валитова. Ее отношения с Кокориным продлились семь лет, но в 2021 году пара рассталась.

Кокорин проводит свой второй сезон в «Арисе». В прошлом сезоне 32-летний нападающий провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин стал лучшим игроком чемпионата и помог клубу впервые в истории стать чемпионом Кипра.