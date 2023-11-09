Сын Кокорина забил пять голов в первом матче за академию «Ариса»
Сын российского нападающего Александра Кокорина результативно дебютировал за детскую команду «Ариса». Об этом сообщает пресс‑служба кипрского клуба.
Сын российского нападающего Александра Кокорина результативно дебютировал за детскую команду «Ариса». Об этом сообщает пресс‑служба кипрского клуба.
Шестилетний Майкл Кокорин был принят в академию «Ариса» в сентябре. В своем первом матче за команду U7 Кокорин-младший забил сразу пять мячей.
«Каждый вложил много сил в эту игру. Эта команда сформировалась всего месяц назад и уже сыграла первую игру в лиге. Поздравляем с очень хорошим началом!» — говорится в сообщении «Ариса».
Майкл Кокорин родился в июне 2017 года. Матерью ребенка является певица Дарья Валитова. Ее отношения с Кокориным продлились семь лет, но в 2021 году пара рассталась.
Кокорин проводит свой второй сезон в «Арисе». В прошлом сезоне 32-летний нападающий провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин стал лучшим игроком чемпионата и помог клубу впервые в истории стать чемпионом Кипра.
В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине».