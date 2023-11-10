Стала известна дата ретро-матча между легендами «Локо» и ЦСКА
Легенды московских футбольных клубов «Локомотив» и ЦСКА проведут ретро-матч 19 ноября, сообщает пресс-служба РФС.
ЦСКА
Локомотив
Игра пройдет на «РЖД-Арене».
«Противостояние “Локомотива” и ЦСКА — это более 20 лет матчей высочайшего накала, в которых решалась судьба главных наград российского футбола. Финалы Кубка и Суперкубка России, “золотой матч” сезона-2002 и множество ярких дерби. В каждой команде — десятки звездных футболистов, оставивших яркие воспоминания в сердцах тысяч болельщиков» — говорится в анонсе мероприятия на сайте РФС.
В составе обеих команд на поле появятся такие футболисты, как Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Мануэл Фернандеш, Элвер Рахимич, Дмитрий Сычев и другие. Тренировать армейцев будет Валерий Газзаев, а железнодорожников — Юрий Семин.