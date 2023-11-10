Стала известна дата ретро-матча между легендами «Локо» и ЦСКА

«Противостояние “Локомотива” и ЦСКА — это более 20 лет матчей высочайшего накала, в которых решалась судьба главных наград российского футбола. Финалы Кубка и Суперкубка России, “золотой матч” сезона-2002 и множество ярких дерби. В каждой команде — десятки звездных футболистов, оставивших яркие воспоминания в сердцах тысяч болельщиков» — говорится в анонсе мероприятия на сайте РФС.