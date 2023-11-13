Текущие события
Футбол. Первая лига
18:30
Сокол
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.11
Атлетико
Вильярреал
31
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Косово
Израиль
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Ланс
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Интер
Фрозиноне
20
Футбол. Зарубежный
12.11
РБ Лейпциг
Фрайбург
31
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения «Золотого мяча»
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар побрился налысо: фото

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар поделился в соцсетях фотографией после того, как постригся налысо.

Наверх
Источник: Reuters

«Новый воскресный лук», — подписал публикацию бразилец.

Источник: Соцсети

Ранее Неймар, как минимум, дважды стригся налысо. В первый раз он сделал это в сентябре 2015 года, чтобы поддержать свою бабушку, у которой диагностировали рак. Второй раз он побрился налысо в феврале 2020 года.

В начале ноября Неймар перенес операцию на колене из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска. Восстановление спортсмена должно занять около 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что Неймар потерял свою подругу Луану Андраде, которая скончалась после неудачной операции по откачиванию жира с колена. Ей было 29 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бодибилдера Герасимова дисквалифицировали за употребление девяти...
Черчесов объяснил, почему появился в шарфах «Спартака» и «Локомотива»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь