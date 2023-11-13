Неймар побрился налысо: фото
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар поделился в соцсетях фотографией после того, как постригся налысо.
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар поделился в соцсетях фотографией после того, как постригся налысо.
«Новый воскресный лук», — подписал публикацию бразилец.
Ранее Неймар, как минимум, дважды стригся налысо. В первый раз он сделал это в сентябре 2015 года, чтобы поддержать свою бабушку, у которой диагностировали рак. Второй раз он побрился налысо в феврале 2020 года.
В начале ноября Неймар перенес операцию на колене из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска. Восстановление спортсмена должно занять около 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что Неймар потерял свою подругу Луану Андраде, которая скончалась после неудачной операции по откачиванию жира с колена. Ей было 29 лет.