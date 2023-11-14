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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Кварацхелии: Хвичу раскрыл Семин, а не Слуцкий

Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал, что экс-тренер «Локо» Юрий Семин сыграл решающую роль в развитии футболиста.

Рубин
Наполи
Локомотив
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Источник: Reuters

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин».

— Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?

— Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

— Но у него Хвича играл — а не у Шаронова, например.

— Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан, — сказал Ревишвили Sport24.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 11 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, забил три гола и сделал три результативных передачи.

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