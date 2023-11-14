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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец Кузяева ответил Аршавину: Сын представляет Россию в Европе

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает переход Далера Кузяева в «Гавр».

Гавр
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на слова о сыне со стороны бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Андрей Аршавин— заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи — свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны “Зениту”, но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры. Последний матч между “Гавром” и “Монако” был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга — даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

Мы с Далером благодарны карельскому футболу, “Нефтехимику”, “Ахмату” и “Зениту”. В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность сыграть в Европе, сын взял себя в руки и решил попробовать», — заявил Кузяев-старший корреспонденту Sport24.

В сезоне-2023/24 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 12 матчей и забил 2 гола. После 12 туров «Гавр» занимает седьмое место в турнирной таблице. Это первый сезон «Гавра» в Лиге 1 за 14 лет.

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