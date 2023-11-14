Отец Кузяева ответил Аршавину: Сын представляет Россию в Европе

«Андрей Аршавин— заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи — свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!



Мы благодарны “Зениту”, но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры. Последний матч между “Гавром” и “Монако” был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга — даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!



Мы с Далером благодарны карельскому футболу, “Нефтехимику”, “Ахмату” и “Зениту”. В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность сыграть в Европе, сын взял себя в руки и решил попробовать», — заявил Кузяев-старший корреспонденту Sport24.