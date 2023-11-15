В футболе могут ввести 10-минутные удаления за споры с судьями

«Мы определили неправомерное поведение игроков как серьезную проблему футбола, и это станет главной темой IFAB в ближайшие годы. Мы рассматриваем, что мы можем сделать с помощью правил игры, либо с помощью рекомендаций и указаний по дополнительным мерам.



Игроки, возможно, не так сильно беспокоятся о том, чтобы получить желтую карточку за то, что сказали судье что-то неуместное. Но при этом для них это будет иметь большое значение, если они будут знать, что проведут 10 минут матча за пределами поля. Различные заинтересованные стороны также проявляют большой интерес к этой идеи. В том числе, рассматривается вариант, согласно которому только капитан может обращаться к судье. Игроков, приближающихся агрессивно к арбитру, просто нельзя больше терпеть.



Мы даже видели несколько случаев, когда игроки намеренно шли за судьей, а другие шли перед ним, чтобы он не мог уйти. Если только капитан сможет подойти к судье, то впоследствии он сможет объяснить своим товарищам по команде, что произошло. Это хорошо сработало в других видах спорта, таких как регби и баскетбол», — сказал Бруд.