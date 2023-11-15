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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В футболе могут ввести 10-минутные удаления за споры с судьями

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) хочет изменить футбольные правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям на поле. Об этом сообщает издание The Times.

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Источник: Reuters

Исполнительный директор IFAB Лукас Бруд заявил, что ассоциация хочет ввести 10-минутное удаление игрока за несогласие с решением арбитра и/или за оскорбления судьи во время матчей.

«Мы определили неправомерное поведение игроков как серьезную проблему футбола, и это станет главной темой IFAB в ближайшие годы. Мы рассматриваем, что мы можем сделать с помощью правил игры, либо с помощью рекомендаций и указаний по дополнительным мерам.

Игроки, возможно, не так сильно беспокоятся о том, чтобы получить желтую карточку за то, что сказали судье что-то неуместное. Но при этом для них это будет иметь большое значение, если они будут знать, что проведут 10 минут матча за пределами поля. Различные заинтересованные стороны также проявляют большой интерес к этой идеи. В том числе, рассматривается вариант, согласно которому только капитан может обращаться к судье. Игроков, приближающихся агрессивно к арбитру, просто нельзя больше терпеть.

Мы даже видели несколько случаев, когда игроки намеренно шли за судьей, а другие шли перед ним, чтобы он не мог уйти. Если только капитан сможет подойти к судье, то впоследствии он сможет объяснить своим товарищам по команде, что произошло. Это хорошо сработало в других видах спорта, таких как регби и баскетбол», — сказал Бруд.

Через две недели состоится рабочее совещание IFAB в Лондоне, на котором будет рассмотрена возможность введения 10-минутных удалений в профессиональном футболе. В 2019 году эта практика в тестовом режиме была введена в английском любительском и юношеском футболе — этот опыт был оценен как успешный.

Стоит отметить, что IFAB выступала с подобным предложением еще в 2016 году, но тогда из предложенных идей ассоциации на вооружение было принято только введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). К новой попытке ввести это правило IFAB подтолкнуло то, что футболисты все чаще идут на споры с судьями. В текущем сезоне Английской Премьер-лиге (АПЛ) за несогласие с действиями судьей было показано 88 желтых карточек, что составляет около 16% от всех предупреждений.

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