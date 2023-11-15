Экс-игрок «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру в 36 лет

«С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.



Когда я переехал во Францию, играя за “Бастию”, думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось в “Арсенале” и “Барселоне”, величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.



Конечно, “Чарльтон”, “Вест Хэм”, “Рубин”, “Сьон” и “Арта/Солар 7” навсегда останутся в моем сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда», — написал Сонг.