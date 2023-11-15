Экс-игрок «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру в 36 лет
Бывший полузащитник сборной Камеруна Александр Сонг в соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.
Последние три года Сонг выступал за клуб «Арта/Солар 7» из чемпионата Джибути. Помимо игр камерунец курировал в клубе развитие молодых игроков.
«С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.
Когда я переехал во Францию, играя за “Бастию”, думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось в “Арсенале” и “Барселоне”, величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.
Конечно, “Чарльтон”, “Вест Хэм”, “Рубин”, “Сьон” и “Арта/Солар 7” навсегда останутся в моем сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда», — написал Сонг.
Наибольшую известность Сонг приобрел по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Барселону», с которой в 2013 году стал чемпионом Испании. С 2016 по 2018 год он выступал за «Рубин». За казанский клуб он провел 23 матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Всего за карьеру Сонг клубную провел 419 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 32 голевые передачи. Также на его счету 49 матчей за сборную Камеруна, с которой он добирался до финала Кубка африканских наций в 2008 году.