Обладатель «Золотого мяча» обвинен в финансировании попытки госпереворота
Ривалдо, обладатель «Золотого мяча» 1999 года, и сестра Неймара Рафаэлла Сантос обвинены в финансировании попытки государственного переворота в Бразилии.
Ривалдо, обладатель «Золотого мяча» 1999 года, и сестра Неймара Рафаэлла Сантос обвинены в финансировании попытки государственного переворота в Бразилии.
В октябре 2022 года Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии действовавшего на тот момент главу государства Жаира Болсонару и 1 января 2023 года вступил в должность. 8 января, сторонники бывшего президента ворвались в Национальный конгресс Бразилии, Президентский дворец и Верховный суд страны. К разгону мятежников была привлечена армия Бразилии.
Как сообщает Marca. бывший игрок «Барселоны» Ривалдо и сестра игрока «Аль-Хиляль» Неймара Рафаэлла Сантос оказались причастными к попытке государственного переворота в Бразилии. По информации источника, прокуратура обвинила их в финансировании попыток государственного переворота.
Ривалдо обвиняют в том, что он пожертвовал протестующим почти 10 тысяч евро, однако команда юристов опровергает эту версию, указывая, что он перечислил лишь 380 евро «нуждающимся людям». По словам юристов, Рафаэлла Сантос не отправляла никаких денег на демонстрации.