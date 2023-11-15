Обладатель «Золотого мяча» обвинен в финансировании попытки госпереворота

В октябре 2022 года Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии действовавшего на тот момент главу государства Жаира Болсонару и 1 января 2023 года вступил в должность. 8 января, сторонники бывшего президента ворвались в Национальный конгресс Бразилии, Президентский дворец и Верховный суд страны. К разгону мятежников была привлечена армия Бразилии.

Как сообщает Marca. бывший игрок «Барселоны» Ривалдо и сестра игрока «Аль-Хиляль» Неймара Рафаэлла Сантос оказались причастными к попытке государственного переворота в Бразилии. По информации источника, прокуратура обвинила их в финансировании попыток государственного переворота.