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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Двукратный обладатель Кубка Либертадорес возглавит «Аль-Иттихад»

Новым тренером саудовского клуба «Аль-Иттихад» станет аргентинский специалист Марсело Гальярдо. Об этом сообщает TyC Sports.

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Источник: AFP 2023

В ближайшее время 47-летний специалист подпишет контракт с клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок. На прошлой неделе «Аль-Иттихад» из-за неудовлетворительных результатов отправил в отставку португальца Нуну Эшпириту Санту.

С 2014 по 2022 год Гальярдо тренировал «Ривер Плейт». Во главе аргентинской команды он дважды выиграл Кубок Либертадорес (2015, 2018) и один раз выходил в финал (2019). Гальярдо дважды признавался тренером года в Южной Америке (2018, 2019).

В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» впервые за 14 лет стал чемпионом Саудовской Аравии. В этом сезоне клуб занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.

За «Аль-Иттихад» выступают прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте, полузащитник сборной Бразилии Фабиньо и защитник сборной Италии Луис Фелипе.

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