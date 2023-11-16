Двукратный обладатель Кубка Либертадорес возглавит «Аль-Иттихад»

В ближайшее время 47-летний специалист подпишет контракт с клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок. На прошлой неделе «Аль-Иттихад» из-за неудовлетворительных результатов отправил в отставку португальца Нуну Эшпириту Санту.

С 2014 по 2022 год Гальярдо тренировал «Ривер Плейт». Во главе аргентинской команды он дважды выиграл Кубок Либертадорес (2015, 2018) и один раз выходил в финал (2019). Гальярдо дважды признавался тренером года в Южной Америке (2018, 2019).

В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» впервые за 14 лет стал чемпионом Саудовской Аравии. В этом сезоне клуб занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.