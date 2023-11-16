Экс-игрок сборной Хорватии проведет один год в тюрьме

В 2017 году Балабан развелся с «Мисс Хорватия-1995» Ивой Радич, с которой они вместе воспитывали двух дочерей и сына. После развода у экс-футболиста были проблемы с уплатой алиментов, из-за чего в 2021 году суд приговорил Балабана к году лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, обязав его выплатить алименты на сумму 80 тыс. евро. В установленный двухлетний срок Балабан так и не выплатил своей экс-супруге всю сумму задолженности по алиментам.

Отмечается, что после начала судебного разбирательства 45-летний Балабан перенес свои активы в Боснию и Герцеговину. Суд в Загребе постановил, что бывший футболист должен быть отправлен за решетку, даже если выплатит свой долг.

Бошко Балабан известен по выступлениям за загребское «Динамо», «Астон Виллу» и «Брюгге». На его счету 35 матчей за сборную Хорватии, в которых он забил 10 мячей. В составе национальной команды нападающий играл на двух чемпионатах мира — в 2002 и 2006 годах.