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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Брат Уэйна Руни забил гол с центра поля: видео

Младший брат экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, забил гол с центра поля в матче 7-го дивизиона Англии.

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32-летний Джон Руни, выступающий за «Маклсфилд», нанес удар с центра поля в матче с «Басфорд Юнайтед». Мяч перелетел вратаря и попал в ворота. Встреча команд выступающих в Северной премьер-лиге Англии закончилась со счетом 1:1.

В настоящий момент старший брат Джона, 38-летний Уэйн Руни возглавляет клуб из Чемпионшипа «Бирмингем Сити». Контракт с Руни рассчитан на три с половиной года. В его тренерский штаб в «Бирмингеме» вошли бывший одноклубник по «МЮ» Джон О'Ши и экс-партнер по сборной Англии Эшли Коул.

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