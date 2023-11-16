Брат Уэйна Руни забил гол с центра поля: видео

32-летний Джон Руни, выступающий за «Маклсфилд», нанес удар с центра поля в матче с «Басфорд Юнайтед». Мяч перелетел вратаря и попал в ворота. Встреча команд выступающих в Северной премьер-лиге Англии закончилась со счетом 1:1.

В настоящий момент старший брат Джона, 38-летний Уэйн Руни возглавляет клуб из Чемпионшипа «Бирмингем Сити». Контракт с Руни рассчитан на три с половиной года. В его тренерский штаб в «Бирмингеме» вошли бывший одноклубник по «МЮ» Джон О'Ши и экс-партнер по сборной Англии Эшли Коул.