Шакира рассказала, какой урок вынесла из расставания с Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала, чему она научилась после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.
Колумбийская певица Шакира рассказала, чему она научилась после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.
«Главный урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все что угодно.
Также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. И лучший опыт, который я могу передать своим детям — это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня», — цитирует Шакиру Hola.
В июне Шакира рассказала, как узнала об изменах Пике. Исполнительница вспомнила, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации.
О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Они состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.