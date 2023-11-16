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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Шакира рассказала, какой урок вынесла из расставания с Пике

Колумбийская певица Шакира рассказала, чему она научилась после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.

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Источник: Reuters

«Главный урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все что угодно.

Также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. И лучший опыт, который я могу передать своим детям — это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня», — цитирует Шакиру Hola.

В июне Шакира рассказала, как узнала об изменах Пике. Исполнительница вспомнила, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Они состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.

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