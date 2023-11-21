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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

54-летний Батистута забил гол в благотворительном матче: видео

Известный в прошлом футболист Габриэль Батистута и на шестом десятке лет способен забивать эффектные голы.

Аргентина
Фиорентина
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В Эмполи состоялся благотворительный матч — собирали средства в помощь пострадавшим от урагана в Тоскане.

На поле вышел и аргентинец Габиэль Батистута, который большую своей карьеры играл за клуб из Тосканы — «Фиорентину». На 27-й минуте матча Батистута забил гол крученым ударом из-за пределов штрафной.

Батистута играл за «Фиорентину» с 1991-го по 2000 год. Аргентинец в 1995 стал лучшим бомбардиром Серии А. В 2016 году Батистута получил звание Почетного гражданина Флоренции.

На счету Батистуты 77 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 54 гола.

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