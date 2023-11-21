54-летний Батистута забил гол в благотворительном матче: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239819" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Эмполи состоялся благотворительный матч — собирали средства в помощь пострадавшим от урагана в Тоскане.

На поле вышел и аргентинец Габиэль Батистута, который большую своей карьеры играл за клуб из Тосканы — «Фиорентину». На 27-й минуте матча Батистута забил гол крученым ударом из-за пределов штрафной.

Батистута играл за «Фиорентину» с 1991-го по 2000 год. Аргентинец в 1995 стал лучшим бомбардиром Серии А. В 2016 году Батистута получил звание Почетного гражданина Флоренции.