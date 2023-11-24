Оздоев получил приз за лучший гол тура в чемпионате Греции
Российский полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев получил приз за лучший гол 10-го тура в чемпионате Греции.
Российский полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев получил приз за лучший гол 10-го тура в чемпионате Греции.
Оздоев в выездной встрече против «Олимпиакоса» вышел в стартовом составе и забил гол на 78-й минуте матча. Примечательно то, что в этот день, 5 ноября, у футболиста был день рождения. Команда Оздоева одержала победу со счетом 4:2.
После 11 туров чемпионата Греции ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.
31-летний Оздоев перешел в ПАОК в августе. Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», рассчитано до 30 июня 2025 года.