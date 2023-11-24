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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Оздоев получил приз за лучший гол тура в чемпионате Греции

Российский полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев получил приз за лучший гол 10-го тура в чемпионате Греции.

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Источник: Соцсети

Оздоев в выездной встрече против «Олимпиакоса» вышел в стартовом составе и забил гол на 78-й минуте матча. Примечательно то, что в этот день, 5 ноября, у футболиста был день рождения. Команда Оздоева одержала победу со счетом 4:2.

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После 11 туров чемпионата Греции ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.

31-летний Оздоев перешел в ПАОК в августе. Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», рассчитано до 30 июня 2025 года.

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