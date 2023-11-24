Оздоев получил приз за лучший гол тура в чемпионате Греции

Оздоев в выездной встрече против «Олимпиакоса» вышел в стартовом составе и забил гол на 78-й минуте матча. Примечательно то, что в этот день, 5 ноября, у футболиста был день рождения. Команда Оздоева одержала победу со счетом 4:2.