Марио Балотелли устроил серьезное ДТП в Италии: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3a060c8e58950d96&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239857" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла в итальянском городе Брешиа в четверг, 23 ноября, около 20:30 по местному времени. 33-летний футболист разбил свой Audi Q8 на одной из улиц города, врезавшись в стену. Балотелли не получил серьезных травм и смог самостоятельно покинуть автомобиль.

Сообщается, что экс-нападающий сборной Италии отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. После происшествия его увели в машину скорой помощи, при этом было заметно, что футболист неуверенно держится на ногах. Позднее с места ДТП его забрал младший брат.

В нынешнем сезоне Балотелли провел пять матчей за «Адана Демирспор», в которых забил три мяча. В последнем матче за турецкий клуб он получил травму колена, из-за которой на прошлой неделе перенес операцию. Сообщалось, что восстановление займет от двух до трех месяцев.