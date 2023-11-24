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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Балотелли устроил серьезное ДТП в Италии: видео

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в серьезное ДТП в Италии. Об этом сообщает издание Il Giornale di Brescia.

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Авария произошла в итальянском городе Брешиа в четверг, 23 ноября, около 20:30 по местному времени. 33-летний футболист разбил свой Audi Q8 на одной из улиц города, врезавшись в стену. Балотелли не получил серьезных травм и смог самостоятельно покинуть автомобиль.

Сообщается, что экс-нападающий сборной Италии отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. После происшествия его увели в машину скорой помощи, при этом было заметно, что футболист неуверенно держится на ногах. Позднее с места ДТП его забрал младший брат.

В нынешнем сезоне Балотелли провел пять матчей за «Адана Демирспор», в которых забил три мяча. В последнем матче за турецкий клуб он получил травму колена, из-за которой на прошлой неделе перенес операцию. Сообщалось, что восстановление займет от двух до трех месяцев.

Балотелли известен по выступлениям за «Интер», «Манчестер Сити» «Милан» и «Ливерпуль» и «Ниццу». С 2010 по 2018 год он выступал за сборную Италии, за которую сыграл 36 матчей и забил 14 мячей.

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