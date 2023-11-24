«Локомотив» досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

«Железнодорожники» одержал 16 побед при одной ничейном результате и одном поражении, набрав 49 очков из 54 возможных. Молодежная команда «Локомотива» за тур до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайших преследователей в лице «Зенита» и «Ростова», в активе которых по 43 набранных балла.

«Локомотив» в третий раз в своей истории стал чемпионом Молодежного первенства России. Ранее молодежка «железнодорожников» становилась лучшей в стране в 2011 и 2016 году. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте, а чемпионом стал «Краснодар».