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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» (3:1) в матче 18‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и досрочно завоевал чемпионский титул.

Локомотив
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Источник: ФК "Локомотив"

«Железнодорожники» одержал 16 побед при одной ничейном результате и одном поражении, набрав 49 очков из 54 возможных. Молодежная команда «Локомотива» за тур до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайших преследователей в лице «Зенита» и «Ростова», в активе которых по 43 набранных балла.

«Локомотив» в третий раз в своей истории стал чемпионом Молодежного первенства России. Ранее молодежка «железнодорожников» становилась лучшей в стране в 2011 и 2016 году. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте, а чемпионом стал «Краснодар».

Текущий сезон МФЛ состоял из одного круга из-за грядущего перехода лиги на систему «весна-осень».

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