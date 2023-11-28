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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов XXI века по версии британского журнала FourFourTwo.

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Источник: Reuters

На второй строчке расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третье место занял испанский полузащитник Андрес Иньеста. Всего в рейтинг вошли 100 футболистов.

Топ-10 лучших футболистов XXI века:

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Криштиану Роналду (Португалия);
  3. Андрес Иньеста (Испания);
  4. Хави (Испания);
  5. Роналдиньо (Бразилия);
  6. Зинедин Зидан (Франция);
  7. Тьерри Анри (Франция);
  8. Мануэль Нойер (Германия);
  9. Кака (Бразилия);
  10. Луис Суарес (Уругвай).

Ранее FourFourTwo опубликовал несколько других любопытных рейтингов, в том числе рейтинг лучших футболистов «нулевых». Его возглавил Рональдиньо, а Месси занял десятое место.

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