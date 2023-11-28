Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века

На второй строчке расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третье место занял испанский полузащитник Андрес Иньеста. Всего в рейтинг вошли 100 футболистов.

Ранее FourFourTwo опубликовал несколько других любопытных рейтингов, в том числе рейтинг лучших футболистов «нулевых». Его возглавил Рональдиньо, а Месси занял десятое место.