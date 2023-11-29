В Англии забили гол после неудачной попытки вратаря потянуть время

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16482a22fb2f6252&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239899" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч был забит на 91-й минуте после курьезной ошибки польского вратаря Максимилиана Стрыйека. Голкипер «Уикома» решил потянуть время, но после легкого столкновения с нападающим «Барнсли» Сэмом Косгроувом рухнул на газон и выронил мяч из рук. После контакта нападающий подобрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Стрыйек и его одноклубники требовали от судьи матча отменить забитый мяч из-за нарушения правил со стороны нападающего, но судья не стал отменять гол. Вместо этого он показал Стрыйеку желтую карточку и удалил его партнера по команде Гарри Бойеса, который за три минуты до этого уже получил предупреждение.