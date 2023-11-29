Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Спартак
Футбол. Кубок России
18:15
Ростов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
ПСВ
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
28.11
Фейеноорд
Атлетико
13
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
28.11
Милан
Боруссия Д
13
Футбол. Еврокубки
28.11
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
32
Футбол. Еврокубки
28.11
Янг Бойз
Црвена Звезда
20
Футбол. Еврокубки
28.11
Барселона
Порту
21
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии забили гол после неудачной попытки вратаря потянуть время

«Барнсли» одержал минимальную победу над «Уикомом» (1:0) в матче 20-го тура Лиги 1 — третьего по силе футбольного дивизиона Англии.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч был забит на 91-й минуте после курьезной ошибки польского вратаря Максимилиана Стрыйека. Голкипер «Уикома» решил потянуть время, но после легкого столкновения с нападающим «Барнсли» Сэмом Косгроувом рухнул на газон и выронил мяч из рук. После контакта нападающий подобрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Стрыйек и его одноклубники требовали от судьи матча отменить забитый мяч из-за нарушения правил со стороны нападающего, но судья не стал отменять гол. Вместо этого он показал Стрыйеку желтую карточку и удалил его партнера по команде Гарри Бойеса, который за три минуты до этого уже получил предупреждение.

Благодаря победе «Барнсли» поднялся на седьмое место в Лиге 1, а «Уиком» опустился на 15-ю строчку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Надеюсь, боженька будет на моей стороне». Баринов — о дисквалификации
Конор Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов в Ирландии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь