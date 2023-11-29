В Англии забили гол после неудачной попытки вратаря потянуть время
«Барнсли» одержал минимальную победу над «Уикомом» (1:0) в матче 20-го тура Лиги 1 — третьего по силе футбольного дивизиона Англии.
«Барнсли» одержал минимальную победу над «Уикомом» (1:0) в матче 20-го тура Лиги 1 — третьего по силе футбольного дивизиона Англии.
Единственный мяч был забит на 91-й минуте после курьезной ошибки польского вратаря Максимилиана Стрыйека. Голкипер «Уикома» решил потянуть время, но после легкого столкновения с нападающим «Барнсли» Сэмом Косгроувом рухнул на газон и выронил мяч из рук. После контакта нападающий подобрал мяч и отправил его в пустые ворота.
Стрыйек и его одноклубники требовали от судьи матча отменить забитый мяч из-за нарушения правил со стороны нападающего, но судья не стал отменять гол. Вместо этого он показал Стрыйеку желтую карточку и удалил его партнера по команде Гарри Бойеса, который за три минуты до этого уже получил предупреждение.
Благодаря победе «Барнсли» поднялся на седьмое место в Лиге 1, а «Уиком» опустился на 15-ю строчку.