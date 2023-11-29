Сборная России по пляжному футболу обыграла на выезде Парагвай
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Парагвая в товарищеском матче.
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Парагвая в товарищеском матче.
В Асунсьоне прошел товарищеский матч между сборными России и Парагвая.
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной России. Дубль оформил Амадиус Виноградов, по одному голу забили Виктор Крышанов, Остап Федоров, Федор Земсков и Артем Волошин.
30 ноября и 1 декабря состоятся еще две встречи между этими командами.
Сборная России по пляжному футболу — действующий чемпион мира. Российская команда не сможет защитить титул на чемпионате мира, который пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года, из-за решения ФИФА отстранить команду от международных соревнований.
В общей сложности россияне трижды становились чемпионами мира по пляжному футболу — в 2011, 2013 и 2021 годах. Все три раза к титулу команду приводил главный тренер Михаил Лихачев, который возглавляет сборную с 2010 года.