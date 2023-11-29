Сборная России по пляжному футболу обыграла на выезде Парагвай

В Асунсьоне прошел товарищеский матч между сборными России и Парагвая.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной России. Дубль оформил Амадиус Виноградов, по одному голу забили Виктор Крышанов, Остап Федоров, Федор Земсков и Артем Волошин.

30 ноября и 1 декабря состоятся еще две встречи между этими командами.

Сборная России по пляжному футболу — действующий чемпион мира. Российская команда не сможет защитить титул на чемпионате мира, который пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года, из-за решения ФИФА отстранить команду от международных соревнований.