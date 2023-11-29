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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Шунин догнал Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин вышел в стартовом составе в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Шунин сравнялся по количеству матчей за клуб с легендарным Львом Яшиным. Теперь на счету обоих футболистов по 358 игр за бело-голубых. Вратари делят по этому показателю третье место. Лидирует в списке защитник Александр Новиков, который провел 391 матч, а второе место занимает Александр Маховиков, имея в активе 363 игры за «Динамо».

Антон Шунин является воспитанником «Динамо», за которое он выступает с 2007 года. Этот сезон для 36-летнего вратаря стал 17-м по счету в составе бело‑голубых.

Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год. С командой он пять раз выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка СССР. Голкипер принял участие в трех чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 года. Он является единственным вратарем в истории, ставшим обладателем награды «Золотой мяч». Лев Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Ранее, фильм про Льва Яшина получил главный приз на Paladino d'Oro Sport Film Festival, который прошел в Италии.

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