Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Бачка-Топола
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
20:45
АЕК
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:45
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпия Л
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:45
Балкани
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Лугано
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Абердин
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Арис Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Тулуза
Юнион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Хеккен
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Чукарички
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Генк
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Норшелланн
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Лудогорец
Футбол. Зарубежный
29.11
Мальорка
Кадис
11
Футбол. Еврокубки
29.11
Бавария
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
29.11
Арсенал
Ланс
60
Футбол. Еврокубки
29.11
Реал
Наполи
42
Футбол. Еврокубки
29.11
Брага
Унион Б
11
Футбол. Еврокубки
29.11
Бенфика
Интер
33
Футбол. Еврокубки
29.11
Реал Сосьедад
Зальцбург
00
Все события
Фоторепортажи
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
66Фанатки в Самаре нарекли Гуменника Царем
12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по пляжному футболу снова обыграла Парагвай

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Парагвая (3:3, пен. 5:4) во второй контрольной встрече в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне.

Наверх
Источник: РФС

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, причем российские пляжники вели по ходу встречи 3:0. Голами в составе сборной России отметились Дмитрий Фролов (7'), Андрей Котенев (17') и Егор Ремизов (17'). У парагвайцев дважды забил Милсадес Медина (20', 31') и еще один мяч записал на свой счет Матиас Мартинес (33').

В третьем периоды команды обменялись взаимными удалениями: у россиян был удален Андрей Новиков, у парагвайцев — Карлос Карбальо. В послематчевых пенальти сильнее оказались российские пляжники, а решающий удар в серии нанес Егор Ремизов.

В этом матче первым голом за сборную России отметился 25-летний защитник «Кристалла» Дмитрий Фролов, а 23-летний вратарь «Лекса» Дмитрий Васильев дебютировал за национальную команду.

Первый матч между этими командами, который состоялся днем ранее, также завершился победой сборной России (6:2). В пятницу, 1 декабря, команды проведут между собой третью, заключительную контрольную встречу.

Сборная Парагвая занимает четвертое место в мировом рейтинге национальных сборных по пляжному футболу. Сборная России временно исключена из рейтинга — на момент исключения она занимала третью строчку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от четырех поясов
Украинского лыжника Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за фтора
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь