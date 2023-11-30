Сборная России по пляжному футболу снова обыграла Парагвай

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, причем российские пляжники вели по ходу встречи 3:0. Голами в составе сборной России отметились Дмитрий Фролов (7'), Андрей Котенев (17') и Егор Ремизов (17'). У парагвайцев дважды забил Милсадес Медина (20', 31') и еще один мяч записал на свой счет Матиас Мартинес (33').

В третьем периоды команды обменялись взаимными удалениями: у россиян был удален Андрей Новиков, у парагвайцев — Карлос Карбальо. В послематчевых пенальти сильнее оказались российские пляжники, а решающий удар в серии нанес Егор Ремизов.

В этом матче первым голом за сборную России отметился 25-летний защитник «Кристалла» Дмитрий Фролов, а 23-летний вратарь «Лекса» Дмитрий Васильев дебютировал за национальную команду.

Первый матч между этими командами, который состоялся днем ранее, также завершился победой сборной России (6:2). В пятницу, 1 декабря, команды проведут между собой третью, заключительную контрольную встречу.