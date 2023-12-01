Сборная России по пляжному футболу в третий раз обыграла Парагвай

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5deff57d5f50a8c0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-120587598&autoplay=1&id=456239961" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе сборной России дублем отметился Кирилл Романов (8', 24'), по одному мячу забили Дмитрий Васильев (5'), Федор Земсков (7'), Амадиус Виноградов (16') и Артем Лукьянов (34'). Для вратаря Дмитрия Васильева этот мяч стал дебютным за национальную команду.

В составе хозяев забивали Энцо Касерес (9'), Милцадес Медина (14') и Карлос Бенитес (35').

В этом матче судьи показали игрокам сразу три красные карточки, две из которых получили российские пляжники. У сборной России были удалены вратарь Станислав Кошарный и нападающий Федор Земсков, у парагвайцев — автор забитого мяча Энцо Касерес.

Это была третья по счету встреча между национальными командами в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне. В первой встрече российские пляжники одержали над парагвайцами уверенную победу (6:2), а во второй победили лишь в серии пенальти (3:3, пен. 5:4).

Сборная Парагвая занимает четвертое место в мировом рейтинге национальных сборных по пляжному футболу. Сборная России временно исключена из рейтинга — на момент исключения она занимала третью строчку.