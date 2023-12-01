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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по пляжному футболу в третий раз обыграла Парагвай

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Парагвая (6:3) в третьей контрольной встрече в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне.

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В составе сборной России дублем отметился Кирилл Романов (8', 24'), по одному мячу забили Дмитрий Васильев (5'), Федор Земсков (7'), Амадиус Виноградов (16') и Артем Лукьянов (34'). Для вратаря Дмитрия Васильева этот мяч стал дебютным за национальную команду.

В составе хозяев забивали Энцо Касерес (9'), Милцадес Медина (14') и Карлос Бенитес (35').

В этом матче судьи показали игрокам сразу три красные карточки, две из которых получили российские пляжники. У сборной России были удалены вратарь Станислав Кошарный и нападающий Федор Земсков, у парагвайцев — автор забитого мяча Энцо Касерес.

Это была третья по счету встреча между национальными командами в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне. В первой встрече российские пляжники одержали над парагвайцами уверенную победу (6:2), а во второй победили лишь в серии пенальти (3:3, пен. 5:4).

Сборная Парагвая занимает четвертое место в мировом рейтинге национальных сборных по пляжному футболу. Сборная России временно исключена из рейтинга — на момент исключения она занимала третью строчку.

Сборная России является трехкратным и действующим чемпионом мира по пляжному футболу (2011, 2013, 2021).

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