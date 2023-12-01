Сборная России по пляжному футболу в третий раз обыграла Парагвай
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Парагвая (6:3) в третьей контрольной встрече в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне.
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Парагвая (6:3) в третьей контрольной встрече в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне.
В составе сборной России дублем отметился Кирилл Романов (8', 24'), по одному мячу забили Дмитрий Васильев (5'), Федор Земсков (7'), Амадиус Виноградов (16') и Артем Лукьянов (34'). Для вратаря Дмитрия Васильева этот мяч стал дебютным за национальную команду.
В составе хозяев забивали Энцо Касерес (9'), Милцадес Медина (14') и Карлос Бенитес (35').
В этом матче судьи показали игрокам сразу три красные карточки, две из которых получили российские пляжники. У сборной России были удалены вратарь Станислав Кошарный и нападающий Федор Земсков, у парагвайцев — автор забитого мяча Энцо Касерес.
Это была третья по счету встреча между национальными командами в рамках учебно-тренировочного сбора в Асунсьоне. В первой встрече российские пляжники одержали над парагвайцами уверенную победу (6:2), а во второй победили лишь в серии пенальти (3:3, пен. 5:4).
Сборная Парагвая занимает четвертое место в мировом рейтинге национальных сборных по пляжному футболу. Сборная России временно исключена из рейтинга — на момент исключения она занимала третью строчку.
Сборная России является трехкратным и действующим чемпионом мира по пляжному футболу (2011, 2013, 2021).