В Саудовской Аравии защитник «привез» курьезный пенальти: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d6c65c39e881588c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239978" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод произошел на 12-й минуте матча. Шведский вратарь «Аль-Фатеха» Якоб Ринне зафиксировал мяч в руках и готовился вынести его от своих ворот. Защитник хотел подбодрить одноклубника, который недавно пропустил гол, но случайно задел мяч, выбив его из рук голкипера. Увидев это, судья зафиксировал игру полевого футболиста рукой в собственной штрафной и назначил 11-метровый.

После реализованного пенальти счет стал 2:0 в пользу «Аль-Хазема», который занимает последнюю строчку чемпионата Саудовской Аравии. У футболистов «Аль-Фатеха» было еще более 80 минут игрового времени на то, чтобы изменить ход матча, но итоговый счет так и остался неизменным.