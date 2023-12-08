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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В Саудовской Аравии защитник «привез» курьезный пенальти: видео

Защитник «Аль-Фатеха» Фахаб Аль-Харби умудрился заработать в свои ворота очень необычный пенальти в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (0:2).

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Эпизод произошел на 12-й минуте матча. Шведский вратарь «Аль-Фатеха» Якоб Ринне зафиксировал мяч в руках и готовился вынести его от своих ворот. Защитник хотел подбодрить одноклубника, который недавно пропустил гол, но случайно задел мяч, выбив его из рук голкипера. Увидев это, судья зафиксировал игру полевого футболиста рукой в собственной штрафной и назначил 11-метровый.

После реализованного пенальти счет стал 2:0 в пользу «Аль-Хазема», который занимает последнюю строчку чемпионата Саудовской Аравии. У футболистов «Аль-Фатеха» было еще более 80 минут игрового времени на то, чтобы изменить ход матча, но итоговый счет так и остался неизменным.

«Аль-Фатех» занимает седьмое место в турнирной таблице саудовской лиги. За команды выступают экс-вингер «Барселоны» Кристиан Телью и экс-защитник «Лиона» Джейсон Денайер, а руководит командой бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич.

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