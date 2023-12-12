Европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из РПЛ

У европейских клубов и национальных футбольных ассоциаций могут возникнуть проблемы из-за взаимодействия с российскими командами. Правила европейских и американских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро.

Нидерландское издание AD рассмотрело одну из локальных ситуаций, которая может повлечь за собой проблемы. Так, речь идет о трансфере полузащитника Гуса Тила из «Спартака» в ПСВ. Нидерландский клуб заплатил за него 3 миллиона евро «Спартаку». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. При этом деньги из России были перечислены на счет Нидерландской федерации футбола, поэтому она тоже может попасть под удар.