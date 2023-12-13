С футбольного клуба из Уэльса могут снять 141 очко

Клуб подозревался в невыплате денежных средств игрокам, невыполнении договорных обязательств, неправильной регистрации футболистов, использовании незарегистрированных игроков и других финансовых нарушениях. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) провела независимое расследование, по итогам клуб был признан виновным по всем 18 пунктам обвинения.

«Было вынесено решение о вычете 141 очка, при этом клуб был немедленно лишен шести очков. Оставшиеся 135 очков будут сняты, если до конца сезона‑2024/25 “Понтипридд Юнайтед” выставит на поле игрока, не имеющего права участвовать в соревнованиях», — сказано в сообщении FAW.

После снятия очков «Понтипридд Юнайтед» опустился в чемпионате Уэльса на последнее, 12-е место. Теперь в активе клуба после 18 сыгранных матчей всего семь набранных очков. При этом команда проиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате Уэльса.

Еще до начала расследования «Понтипридд Юнайтед» был исключен из Кубка Уэльса. Также на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков — до января 2025 года.