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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

С футбольного клуба из Уэльса могут снять 141 очко

Валлийский клуб «Понтипридд Юнайтед» оштрафован на 141 очко за нарушение правил заключения контрактов с игроками. Об этом сообщает BBC.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб подозревался в невыплате денежных средств игрокам, невыполнении договорных обязательств, неправильной регистрации футболистов, использовании незарегистрированных игроков и других финансовых нарушениях. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) провела независимое расследование, по итогам клуб был признан виновным по всем 18 пунктам обвинения.

«Было вынесено решение о вычете 141 очка, при этом клуб был немедленно лишен шести очков. Оставшиеся 135 очков будут сняты, если до конца сезона‑2024/25 “Понтипридд Юнайтед” выставит на поле игрока, не имеющего права участвовать в соревнованиях», — сказано в сообщении FAW.

После снятия очков «Понтипридд Юнайтед» опустился в чемпионате Уэльса на последнее, 12-е место. Теперь в активе клуба после 18 сыгранных матчей всего семь набранных очков. При этом команда проиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате Уэльса.

Еще до начала расследования «Понтипридд Юнайтед» был исключен из Кубка Уэльса. Также на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков — до января 2025 года.

Для «Понтипридд Юнайтед» это лишь второй сезон в валлийской Премьер-лиге. В сезоне-2015/16 клуб начал восхождение в элиту валлийского футбола с четвертого дивизиона. В дебютном сезоне в элите клуб финишировал на восьмом месте.

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С футбольного клуба из Уэльса могут снять 141 очко
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