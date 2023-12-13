В Турции возобновят матчи после инцидента с избиением арбитра

Источник: Соцсети

После матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, недовольный решениями судьи Халила Умута Мелера, ударил того в лицо.

Пока судья лежал на газоне, другие представители штаба «Анкарагюджю» нанесли ему несколько ударов ногами. Коджа и еще двое были задержаны турецкой полицией. По данным газеты Hurriyet, подозреваемые по делу об избиении турецкого футбольного арбитра могут быть лишены свободы на срок от года до девяти лет.

Фарук Коджа сначала заявлял, что инцидент спровоцирован арбитром, но затем подал в отставку.

Федерация футбола Турции из-за инцидента отложила матчи во всех лигах страны. 13 декабря было принято решение о возобновлении матчей.

«Мы планируем возобновить матчи во всех лигах с 19 декабря», — заявил глава Федерации футбола Турции Мехмет Беюкекши.