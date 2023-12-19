Скончался чемпион СССР по футболу Николай Казарян

Один из лучших бомбардиров в истории армянского футбола ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда он был доставлен 14 декабря с сердечной-легочной недостаточностью.

Казарян на протяжении всей карьеры выступал за ереванский «Арарат», с которым в 1973 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. Всего он провел за ереванский клуб 334 матча и забил 73 мяча. Игровую карьеру Казарян закончил в 1976 году в возрасте 29 лет.