Скончался чемпион СССР по футболу Николай Казарян
Бывший нападающий чемпионской команды «Арарата» Николай Казарян скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал Shamshyan.
Бывший нападающий чемпионской команды «Арарата» Николай Казарян скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал Shamshyan.
Один из лучших бомбардиров в истории армянского футбола ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда он был доставлен 14 декабря с сердечной-легочной недостаточностью.
Казарян на протяжении всей карьеры выступал за ереванский «Арарат», с которым в 1973 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. Всего он провел за ереванский клуб 334 матча и забил 73 мяча. Игровую карьеру Казарян закончил в 1976 году в возрасте 29 лет.
После окончания карьеры Казарян занимался тренерской деятельностью в Армении. С 1992 по 1994 год он был первым президентом федерации футбола страны.