Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:30
Гранада
Севилья
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
28Матч звезд КХЛ
14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончался чемпион СССР по футболу Николай Казарян

Бывший нападающий чемпионской команды «Арарата» Николай Казарян скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал Shamshyan.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Один из лучших бомбардиров в истории армянского футбола ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда он был доставлен 14 декабря с сердечной-легочной недостаточностью.

Казарян на протяжении всей карьеры выступал за ереванский «Арарат», с которым в 1973 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. Всего он провел за ереванский клуб 334 матча и забил 73 мяча. Игровую карьеру Казарян закончил в 1976 году в возрасте 29 лет.

После окончания карьеры Казарян занимался тренерской деятельностью в Армении. С 1992 по 1994 год он был первым президентом федерации футбола страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тренер самарских «Крыльев» назвал свою главную слабость
Тренер «Краснодара»: стадионы в России лучше, чем в Англии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь