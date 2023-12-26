Месси пропустил свадьбу сестры жены из-за большого скопления людей

По данным источника, Месси пропустил свадебную церемонию в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в его родном городе Росарио. Позднее появилось фото футболиста с музыкантами, которые выступали на свадебной вечеринке. Он пропустил церемонию, но приехал на вечеринку, которая прошла в Фунесе.