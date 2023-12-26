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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси пропустил свадьбу сестры жены из-за большого скопления людей

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не присутствовал на свадебной церемонии сестры его жены Антонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По данным источника, Месси пропустил свадебную церемонию в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в его родном городе Росарио. Позднее появилось фото футболиста с музыкантами, которые выступали на свадебной вечеринке. Он пропустил церемонию, но приехал на вечеринку, которая прошла в Фунесе.

В этом году Месси в составе «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Кроме того, в октябре 36-летний аргентинец стал восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч».

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