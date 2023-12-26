Месси пропустил свадьбу сестры жены из-за большого скопления людей
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не присутствовал на свадебной церемонии сестры его жены Антонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не присутствовал на свадебной церемонии сестры его жены Антонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.
По данным источника, Месси пропустил свадебную церемонию в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в его родном городе Росарио. Позднее появилось фото футболиста с музыкантами, которые выступали на свадебной вечеринке. Он пропустил церемонию, но приехал на вечеринку, которая прошла в Фунесе.
В этом году Месси в составе «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Кроме того, в октябре 36-летний аргентинец стал восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч».