«Реал» попробует подписать контракт с Мбаппе в январе
Мадридский «Реал» приступил к подготовке необходимых документов для подписания французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает испанский журналист Рамон Альварез де Мон.
ПСЖ
Реал
По данным Альварез де Мона, «Реал» свяжется с Мбаппе в первых числах января.
Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. За шесть месяцев до истечения контракта футболисты могут начинать вести переговоры с клубами о переходе.
Следующая неделя станет решающей в вопросе по переходу Мбаппе в испанский клуб. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес планирует лично созвониться с ним.
Ранее в СМИ сообщали, что Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, нападающий забил 21 гол и сделал две результативные передачи.