«Реал» попробует подписать контракт с Мбаппе в январе

По данным Альварез де Мона, «Реал» свяжется с Мбаппе в первых числах января.

Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. За шесть месяцев до истечения контракта футболисты могут начинать вести переговоры с клубами о переходе.

Следующая неделя станет решающей в вопросе по переходу Мбаппе в испанский клуб. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес планирует лично созвониться с ним.

Ранее в СМИ сообщали, что Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно.