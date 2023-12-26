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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» попробует подписать контракт с Мбаппе в январе

Мадридский «Реал» приступил к подготовке необходимых документов для подписания французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает испанский журналист Рамон Альварез де Мон.

ПСЖ
Реал
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Источник: AP 2023

По данным Альварез де Мона, «Реал» свяжется с Мбаппе в первых числах января.

Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. За шесть месяцев до истечения контракта футболисты могут начинать вести переговоры с клубами о переходе.

Следующая неделя станет решающей в вопросе по переходу Мбаппе в испанский клуб. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес планирует лично созвониться с ним.

Ранее в СМИ сообщали, что Мбаппе не собирается покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, нападающий забил 21 гол и сделал две результативные передачи.

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