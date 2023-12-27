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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Футболист «Зенита» попал в сферу интересов «Реала»

24-летний центральный защитник Нуралы Алип привлек к себе интерес со стороны испанского гранда.

Зенит
Реал
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Источник: ФК "Зенит"

Как сообщает портал Tengri Sport, футболист «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в сферу интересов мадридского «Реала». Отмечается, что испанский клуб рассматривает возможность аренды защитника в январе.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил по данному поводу: «Слухи не комментируем».

Ранее поступала информация о том, что Алип заинтересовал скаутов другого топ-клуба — «Манчестер Юнайтед».

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в феврале 2022 года на правах аренды. В начале 2023 петерургский клуб выкупил права на Алипа. В сезоне-2023/24 защитник провел за клуб 16 матчей в чемпионате России. В составе сборной Казахстана Нуралы Алип провел 30 матчей.

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