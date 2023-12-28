«Они сумасшедшие». Экс-игрок «Реала» рассказал о жизни в Катаре

В сентябре 2021 года Хамес перешел из «Эвертона» в катарский «Аль-Райян». Спустя год колумбиец расторг контракт с клубом, сыграв за него всего 16 матчей.
«Жизнь и культура в Катаре очень сложны, это была та страна, где было трудно адаптироваться. Вы знаете, что после футбола все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: “Ты не можешь так делать”. Я был напуган.
Там все едят руками, это было сложно для меня. Они поделились со мной, а я сказал: “Нет, спасибо”. Я попросил столовые приборы, мне сказали: “Нет, руками”, и я ответил: “Вы с ума сошли, я не буду есть руками. Они сумасшедшие”, — сказал Хамес.
С 2014-го по 2020 год Родригес выступал за «Реал». За мадридский клуб он сыграл 125 матчей, в которых забил 37 мячей и сделал 42 голевые передачи. В «Реале» колумбиец дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, форвард выступал в Европе за «Порту», «Монако», «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос».
Сейчас Хамес выступает за «Сан-Паулу». В прошлом сезоне 32-летний футболист провел за бразильский клуб 14 игр, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.