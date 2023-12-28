«Они сумасшедшие». Экс-игрок «Реала» рассказал о жизни в Катаре

«Жизнь и культура в Катаре очень сложны, это была та страна, где было трудно адаптироваться. Вы знаете, что после футбола все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: “Ты не можешь так делать”. Я был напуган.



Там все едят руками, это было сложно для меня. Они поделились со мной, а я сказал: “Нет, спасибо”. Я попросил столовые приборы, мне сказали: “Нет, руками”, и я ответил: “Вы с ума сошли, я не буду есть руками. Они сумасшедшие”, — сказал Хамес.