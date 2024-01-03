Экс-игрок «Спартака» отказался переходить в «Интер Майами»

По информации источника, Месси и главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино уговаривали своего соотечественника усилить состав команды этой зимой, однако Рохо принял решение остаться в «Бока Хуниорс». 33-летний футболист хочет до конца отработать свой контракт с аргентинским клубом, который рассчитан до конца 2025 года.

Отмечается, что «Интер Майами» был готов предложить бывшему защитнику сборной Аргентины контракт на один миллион долларов в год, но после отказа переключился на других кандидатов. Также Рохо отказался от перехода в бразильский «Палмейрас».