Экс-игрок «Спартака» отказался переходить в «Интер Майами»
Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо отказался от предложения Лионеля Месси перейти в «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо отказался от предложения Лионеля Месси перейти в «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Месси и главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино уговаривали своего соотечественника усилить состав команды этой зимой, однако Рохо принял решение остаться в «Бока Хуниорс». 33-летний футболист хочет до конца отработать свой контракт с аргентинским клубом, который рассчитан до конца 2025 года.
Отмечается, что «Интер Майами» был готов предложить бывшему защитнику сборной Аргентины контракт на один миллион долларов в год, но после отказа переключился на других кандидатов. Также Рохо отказался от перехода в бразильский «Палмейрас».
Маркос Рохо известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2014 по 2020 год. В сезоне-2011/12 Рохо играл за московский «Спартак», за который провел 16 матчей. Также на счету защитника 61 матч за сборную Аргентины, с которой он завоевал серебряные медали ЧМ-2014 и дважды брал серебро Кубка Америки — в 2015 и 2016 году.