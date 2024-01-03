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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Спартака» отказался переходить в «Интер Майами»

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо отказался от предложения Лионеля Месси перейти в «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2023

По информации источника, Месси и главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино уговаривали своего соотечественника усилить состав команды этой зимой, однако Рохо принял решение остаться в «Бока Хуниорс». 33-летний футболист хочет до конца отработать свой контракт с аргентинским клубом, который рассчитан до конца 2025 года.

Отмечается, что «Интер Майами» был готов предложить бывшему защитнику сборной Аргентины контракт на один миллион долларов в год, но после отказа переключился на других кандидатов. Также Рохо отказался от перехода в бразильский «Палмейрас».

Маркос Рохо известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2014 по 2020 год. В сезоне-2011/12 Рохо играл за московский «Спартак», за который провел 16 матчей. Также на счету защитника 61 матч за сборную Аргентины, с которой он завоевал серебряные медали ЧМ-2014 и дважды брал серебро Кубка Америки — в 2015 и 2016 году.

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