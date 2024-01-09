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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Сразу три звездных футболиста могут покинуть Саудовскую Аравию

Причиной таких планов стало недовольство условиями в Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2023

Как сообщает Fichajes.net, нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино, полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон и форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема хотят прекратить выступать в Саудовской Аравии. По данным источника, причинами этого решения являются жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей и проблемы на поле.

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон зарабатывает в «Аль-Эттифаке» 40 миллионов евро в год. Однако, по данным СМИ, Хендерсон планирует вернуться в Англию, несмотря на необходимость оплаты налогового штрафа в размере примерно 8 миллионов евро в случае досрочного расторжения контракта.

Игрок «Аль-Ахли» Роберто Фирмино лучше всех дебютировал в новом чемпионате, отличившись хет-триком, но затем дела пошли не так хорошо, и в нескольких играх его отправляли на скамейку запасных. Кроме того, потеря отца в ноябре повлияла на его адаптацию в Джидде, что привело к слухам о возвращении Фирмино в Премьер-лигу.

Карим Бензема также недоволен в Саудовской Аравии. Обладателя «Золотого мяча» часто критикуют за плохую игру, а его команда «Аль-Иттихад» занимает седьмое место в таблице. Слухи о возможном уходе усилились, несмотря на то, что французский нападающий зарабатывает около 200 миллионов евро в год.

Все три футболиста переехали в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023 года. Их контрактные соглашения с клубами рассчитаны до 2026 года.

Фирмино в нынешнем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи. На счету Хендерсона также 19 матчей, в которых он сделал пять результативных передач. Бензема принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав пять результативных передач.

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