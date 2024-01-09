Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду опубликовал фото с Джорджиной на побережье

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится после зимней паузы только через месяц.

Наверх
Источник: Соцсети

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с пляжного отдыха.

«Вторая половина», — подписал фото Роналду в своей социальной сети.

Криштиану и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик был очень слаб и умер вскоре после родов.

В сезоне-2023/24 Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра», в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. В 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, записав в свой актив 54 гола.

До Саудовской Аравии Криштиану Роналду, которому через месяц исполнится 39, выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч MLS перенесен на более вместительный стадион из-за Месси
Призер Олимпийских игр по гимнастике Стретович завершил карьеру
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь