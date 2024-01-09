Криштиану Роналду опубликовал фото с Джорджиной на побережье
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится после зимней паузы только через месяц.
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится после зимней паузы только через месяц.
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с пляжного отдыха.
«Вторая половина», — подписал фото Роналду в своей социальной сети.
Криштиану и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик был очень слаб и умер вскоре после родов.
В сезоне-2023/24 Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра», в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. В 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, записав в свой актив 54 гола.
До Саудовской Аравии Криштиану Роналду, которому через месяц исполнится 39, выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».