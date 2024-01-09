Матч MLS перенесен на более вместительный стадион из-за Месси

Встреча между «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами» пройдет 13 апреля на стадионе «Эрроухед Стэдиум», вместимость которого составляет 76416 человек. На нем проводит свои матчи команда по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс», являющаяся действующим победителем Супербоула.

«Этот матч вызвал небывалый интерес с того момента, как MLS опубликовала расписание. Мы уверены, что это будет крупнейшее событие в Канзас-Сити этой весной. Возможность провести матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в MLS на Среднем Западе, на “Эрроухед Стэдиум” особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году», — приводит слова генерального директора «Спортинг Канзас-Сити» Джейка Рида пресс-служба клуба.