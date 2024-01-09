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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду показал как тренируется во время паузы в чемпионате: видео

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал часть тренировки в тренажерном зале.

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Источник: Соцсети

Сейчас в чемпионате Саудовской Аравии перерыв, который продлится до середины февраля.

38-летний Роналду выложил в соцсетях видео, где он в шортах занимается на одном из тренажеров, а также опубликовал фото, на котором держит гантели и демонстрирует свои мышцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии.

До Саудовской Аравии португальский нападающий, которому через месяц исполнится 39 лет, выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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