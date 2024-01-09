Роналду показал как тренируется во время паузы в чемпионате: видео

Источник: Соцсети

Сейчас в чемпионате Саудовской Аравии перерыв, который продлится до середины февраля.

38-летний Роналду выложил в соцсетях видео, где он в шортах занимается на одном из тренажеров, а также опубликовал фото, на котором держит гантели и демонстрирует свои мышцы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d2658773ae607147&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240177" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии.