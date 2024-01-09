Роналду показал как тренируется во время паузы в чемпионате: видео
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал часть тренировки в тренажерном зале.
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал часть тренировки в тренажерном зале.
Сейчас в чемпионате Саудовской Аравии перерыв, который продлится до середины февраля.
38-летний Роналду выложил в соцсетях видео, где он в шортах занимается на одном из тренажеров, а также опубликовал фото, на котором держит гантели и демонстрирует свои мышцы.
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии.
До Саудовской Аравии португальский нападающий, которому через месяц исполнится 39 лет, выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».