У экс-тренера сборной Англии по футболу Эрикссона обнаружили рак

У бывшего тренера сборной Англии, «Бенфики», «Лацио» и «Ромы» Свена-Йорана Эрикссона обнаружен рак в терминальной стадии.

"Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем — даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее. Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность", — приводит Sky News слова Эрикссона.