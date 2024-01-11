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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

У экс-тренера сборной Англии по футболу Эрикссона обнаружили рак

75-летний тренер рассказал, что по прогнозам врачей ему осталось жить около года.

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Источник: AFP 2023

У бывшего тренера сборной Англии, «Бенфики», «Лацио» и «Ромы» Свена-Йорана Эрикссона обнаружен рак в терминальной стадии.

"Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем — даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее. Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность", — приводит Sky News слова Эрикссона.

В последнее время 75-летний Эрикссон работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе.

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