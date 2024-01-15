Израильский футболист задержан в Турции за поддержку операции в Газе

14 января «Антальяспор» на своем поле сыграл вничью с «Трабзонспором» в матче 20‑го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68‑й минуте и во время празднования забитого мяча указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10», подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля.

Источник: Соцсети

После матча футболист был задержан полицией по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».

«Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа», — сообщил в соцсетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Сам игрок отрицает обвинения. По его словам, жест связан со стремлением остановить кровопролитие.

«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — цитирует Ynet заявление футболиста, сделанное им на допросе в прокуратуре.