Израильский футболист задержан в Турции за поддержку операции в Газе
Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» исключил из состава команды израильского полузащитника Сагива Йехезкеля за поведение, «противоречащее национальным ценностям Турции».
Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» исключил из состава команды израильского полузащитника Сагива Йехезкеля за поведение, «противоречащее национальным ценностям Турции».
14 января «Антальяспор» на своем поле сыграл вничью с «Трабзонспором» в матче 20‑го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68‑й минуте и во время празднования забитого мяча указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10», подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля.
После матча футболист был задержан полицией по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».
«Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа», — сообщил в соцсетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Сам игрок отрицает обвинения. По его словам, жест связан со стремлением остановить кровопролитие.
«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — цитирует Ynet заявление футболиста, сделанное им на допросе в прокуратуре.
28-летний игрок сборной Израиля Сагив Йехезкель перешел в «Антальяспор» в сентябре 2023 года из клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева). За турецкий клуб полузащитник провел 13 матчей в национальном чемпионате, забил 6 мячей.