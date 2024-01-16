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16 января, источник: Sportmail.ru

Бывший главный тренер «Факела» возглавил грузинский «Телави»

Олег Василенко продолжит тренерскую карьеру в «Телави», который в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате Грузии.

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Источник: БЕЛТА

Российский специалист Олег Василенко назначен главным тренером грузинского «Телави».
«Я очень рад, что нахожусь здесь, я действительно многое знаю о “Телави” и верю, что совместным трудом мы многого добьемся. Я приехал сюда за успехом. Чтобы добиться этого, я всем сердцем хочу сыграть с “Телави” в еврокубках», — сказал 50-летний Василенко.


Последним местом работы Василенко была «Алания», которую он покинул в ноябре 2023 года.
Ранее Олег Василенко возглавлял «Жемчужину-Сочи», минское «Динамо», «Урал», «Сочи», латвийский РШФ, литовский «Тракай», курский «Авангард», «Мордовию» и «Факел», с которым в сезоне-2021/22 вышел в Премьер-лигу.

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