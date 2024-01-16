Бывший главный тренер «Факела» возглавил грузинский «Телави»
Олег Василенко продолжит тренерскую карьеру в «Телави», который в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате Грузии.
Олег Василенко продолжит тренерскую карьеру в «Телави», который в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате Грузии.
Последним местом работы Василенко была «Алания», которую он покинул в ноябре 2023 года.
Ранее Олег Василенко возглавлял «Жемчужину-Сочи», минское «Динамо», «Урал», «Сочи», латвийский РШФ, литовский «Тракай», курский «Авангард», «Мордовию» и «Факел», с которым в сезоне-2021/22 вышел в Премьер-лигу.