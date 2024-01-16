Бывший главный тренер «Факела» возглавил грузинский «Телави»

«Я очень рад, что нахожусь здесь, я действительно многое знаю о “Телави” и верю, что совместным трудом мы многого добьемся. Я приехал сюда за успехом. Чтобы добиться этого, я всем сердцем хочу сыграть с “Телави” в еврокубках», — сказал 50-летний Василенко.

Последним местом работы Василенко была «Алания», которую он покинул в ноябре 2023 года.

Ранее Олег Василенко возглавлял «Жемчужину-Сочи», минское «Динамо», «Урал», «Сочи», латвийский РШФ, литовский «Тракай», курский «Авангард», «Мордовию» и «Факел», с которым в сезоне-2021/22 вышел в Премьер-лигу.