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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Стивен Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским «Аль-Иттифаком», сообщается на сайте клуба.

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Источник: ФК "Аль-Иттифак"

Новый контракт с 43-летним Джеррардом рассчитан до 2027 года с возможностью продления. Английский специалист стал главным тренером саудовского клуба в начале июля прошлого года.

«Как клуб мы знаем, куда хотим двигаться, и мы знаем, что Стивен должен вести нас по этому пути», — сказал президент клуба Самер Аль Мисехальс.

«Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за тяжелую работу и самоотдачу. Мы с самого начала знали, что это большая и сложная работа. Я также понимаю свое положение, это бизнес, основанный на результатах. Я никогда не принимаю это как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но я уверен, что мы исправимся. В данный момент трансферное окно открыто, и мы работаем над тем, чтобы найти игроков, которые могли бы прийти и помочь команде, чтобы сделать нас более конкурентоспособными в верхней части таблицы», — сказал Джеррард.

«Аль-Иттифак» занимает восьмое место в таблице Саудовской лиги Про, набрав 25 очков. Команда имеет восьми матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны (5 ничьих, 3 поражения).

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