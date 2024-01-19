Стивен Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком»
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским «Аль-Иттифаком», сообщается на сайте клуба.
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским «Аль-Иттифаком», сообщается на сайте клуба.
Новый контракт с 43-летним Джеррардом рассчитан до 2027 года с возможностью продления. Английский специалист стал главным тренером саудовского клуба в начале июля прошлого года.
«Как клуб мы знаем, куда хотим двигаться, и мы знаем, что Стивен должен вести нас по этому пути», — сказал президент клуба Самер Аль Мисехальс.
«Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за тяжелую работу и самоотдачу. Мы с самого начала знали, что это большая и сложная работа. Я также понимаю свое положение, это бизнес, основанный на результатах. Я никогда не принимаю это как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но я уверен, что мы исправимся. В данный момент трансферное окно открыто, и мы работаем над тем, чтобы найти игроков, которые могли бы прийти и помочь команде, чтобы сделать нас более конкурентоспособными в верхней части таблицы», — сказал Джеррард.
«Аль-Иттифак» занимает восьмое место в таблице Саудовской лиги Про, набрав 25 очков. Команда имеет восьми матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны (5 ничьих, 3 поражения).