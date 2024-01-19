Стивен Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком»

«Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за тяжелую работу и самоотдачу. Мы с самого начала знали, что это большая и сложная работа. Я также понимаю свое положение, это бизнес, основанный на результатах. Я никогда не принимаю это как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но я уверен, что мы исправимся. В данный момент трансферное окно открыто, и мы работаем над тем, чтобы найти игроков, которые могли бы прийти и помочь команде, чтобы сделать нас более конкурентоспособными в верхней части таблицы», — сказал Джеррард.