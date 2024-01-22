Трехкратный победитель Лиги Европы покинул «Аль-Шабаб»
Аргентинский полузащитник Эвер Банега более трех лет выступал за саудовский клуб.
Аргентинский полузащитник Эвер Банега более трех лет выступал за саудовский клуб.
Трехкратный победитель Лиги Европы в составе испанской «Севильи» аргентинец Эвер Банега покинул саудовскую лигу, сообщается в соцсетях «Аль-Шабаба».
35-летний аргентинец в качестве свободного агента перешел в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Ранее Эвер выступал за этот клуб с января по июнь 2014 года.
На прошлой неделе поступала информация о том, что «Аль-Шабаб» может возглавить Жозе Моуринью.