Трехкратный победитель Лиги Европы покинул «Аль-Шабаб»

За «Аль-Шабаб» Банега играл с сентября 2020 года. Всего он провел в составе команды 108 матчей, забил 22 гола и отдал 25 результативных передач. Ранее полузащитник играл за аргентинский «Бока Хуниорс», испанские «Валенсию», «Атлетико» и «Севилью», а также итальянский «Интер». В составе «Севильи» он трижды выигрывал Лигу Европы.

В активе Банеги 65 матчей за сборную Аргентины и шесть забитых мячей. В составе сборной он становился олимпийским чемпионом 2008 года.