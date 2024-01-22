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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Трехкратный победитель Лиги Европы покинул «Аль-Шабаб»

Аргентинский полузащитник Эвер Банега более трех лет выступал за саудовский клуб.

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Источник: AP 2023

Трехкратный победитель Лиги Европы в составе испанской «Севильи» аргентинец Эвер Банега покинул саудовскую лигу, сообщается в соцсетях «Аль-Шабаба».

35-летний аргентинец в качестве свободного агента перешел в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Ранее Эвер выступал за этот клуб с января по июнь 2014 года.

За «Аль-Шабаб» Банега играл с сентября 2020 года. Всего он провел в составе команды 108 матчей, забил 22 гола и отдал 25 результативных передач. Ранее полузащитник играл за аргентинский «Бока Хуниорс», испанские «Валенсию», «Атлетико» и «Севилью», а также итальянский «Интер». В составе «Севильи» он трижды выигрывал Лигу Европы.
В активе Банеги 65 матчей за сборную Аргентины и шесть забитых мячей. В составе сборной он становился олимпийским чемпионом 2008 года.


На прошлой неделе поступала информация о том, что «Аль-Шабаб» может возглавить Жозе Моуринью.

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