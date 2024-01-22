Арбитр, работавший на финале ЧМ, вошел в состав ЭСК РФС

Арбитр ФИФА Питана в течение карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году обслуживал финальный матч между Францией и Хорватией на прошедшем в России чемпионате мира. Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году на матче чемпионата Аргентины.