Арбитр, работавший на финале ЧМ, вошел в состав ЭСК РФС
Аргентинец Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.
Аргентинец Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.
Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС, сообщается на официальном сайте организации.
Арбитр ФИФА Питана в течение карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году обслуживал финальный матч между Францией и Хорватией на прошедшем в России чемпионате мира. Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году на матче чемпионата Аргентины.
Питана — четвертый иностранец в составе ЭСК РФС. Членами комитета являются серб Милорад Мажич, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС, узбекский судья Равшан Ирматов и турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Председателем комитета является Павел Каманцев.