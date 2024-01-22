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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Арбитр, работавший на финале ЧМ, вошел в состав ЭСК РФС

Аргентинец Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Арбитр ФИФА Питана в течение карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году обслуживал финальный матч между Францией и Хорватией на прошедшем в России чемпионате мира. Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году на матче чемпионата Аргентины.

Питана — четвертый иностранец в составе ЭСК РФС. Членами комитета являются серб Милорад Мажич, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС, узбекский судья Равшан Ирматов и турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Председателем комитета является Павел Каманцев.

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