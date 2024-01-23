«Зенит» вошел в тройку самых потратившихся этой зимой команд мира

Команда Сергея Семака потратила в текущее трансферное окно уже €29,85 млн. Сине-бело-голубые уступили только «Лиону», потратившему €35,83 млн и «Барселоне», у каталонского клуба затраты составили €40 млн. В топ-5 самых потратившихся клубов также входит мексиканский «Крус Асуль» с расходами в €15,68 млн и бразильский «Палмейрас», потративший €14,55 млн.

В текущее трансферное окно «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов, перешедший из «Краснодара».