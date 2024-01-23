Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» вошел в тройку самых потратившихся этой зимой команд мира

«Зенит» по данным интернет-портала Transfermarkt занял третье место в списке команд с наибольшими тратами в текущее зимнее трансферное окно.

Зенит
Лион
Барселона
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команда Сергея Семака потратила в текущее трансферное окно уже €29,85 млн. Сине-бело-голубые уступили только «Лиону», потратившему €35,83 млн и «Барселоне», у каталонского клуба затраты составили €40 млн. В топ-5 самых потратившихся клубов также входит мексиканский «Крус Асуль» с расходами в €15,68 млн и бразильский «Палмейрас», потративший €14,55 млн.

В текущее трансферное окно «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов, перешедший из «Краснодара».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

 «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»
«Удинезе» пожизненно запретил фанату посещать матчи клуба
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь