Суперлига назначила дату начала первого сезона

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Генеральный секретарь организации Анас Лаграри рассказал, что Суперлига провела переговоры с европейскими клубами и получила предварительное согласие от 20 клубов, названия которых не уточняются. Также еще 30 готовы присоединиться к турниру.

«У нас есть 20 очень мотивированных команд и еще 30, которые почти согласились. Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причем сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами. Есть клубы, которые в частном порядке подписали контракт с проектом, но публично выступили против него», — приводит слова Лаграри издание Ouest France.

Напомним, в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Он постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними футбольных соревнований между клубами из разных стран противоречат европейскому законодательству. После этого официальное заявление сделали УЕФА и президент организации Александр Чеферин.