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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Ливерпуле» заявили, что Салах вернется в расположение клуба

«Ливерпуль» объявил, что нападающий Мохамед Салах вернется в расположение клуба в среду, 24 января, и начнет проходить реабилитацию после травмы, полученной на Кубке африканских наций.

Египет
Ливерпуль
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Источник: Reuters

«Мохамед Салах вернется в тренировочный центр клуба в среду, чтобы начать интенсивную программу реабилитации с медицинским персоналом “Ливерпуля” в связи с мышечной травмой, полученной им в игре с Египтом на прошлой неделе.

По возвращении на Мерсисайд Салах немедленно приступит к работе с медицинским персоналом клуба, чтобы как можно скорее вернуться к выступлениям за клуб и страну. Это даст ему наилучший шанс вернуться и принять участие в Кубке африканских наций, если Египет, вышедший в плей-офф, продолжит выступление на турнире», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Салах получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Ганы (2:2). Как сообщила федерация, нападающему диагностировано растяжение мышцы. Если сборная Египта выйдет в ⅛ финала, Салах пропустит матч этой стадии.

31-летний Салах на Кубке африканских наций забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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