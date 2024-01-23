В «Ливерпуле» заявили, что Салах вернется в расположение клуба

«Мохамед Салах вернется в тренировочный центр клуба в среду, чтобы начать интенсивную программу реабилитации с медицинским персоналом “Ливерпуля” в связи с мышечной травмой, полученной им в игре с Египтом на прошлой неделе.



По возвращении на Мерсисайд Салах немедленно приступит к работе с медицинским персоналом клуба, чтобы как можно скорее вернуться к выступлениям за клуб и страну. Это даст ему наилучший шанс вернуться и принять участие в Кубке африканских наций, если Египет, вышедший в плей-офф, продолжит выступление на турнире», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.