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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов передал Холанду подарок от Хасбика

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи с Эрлингом Холандом передал футболисту подарок от блогера Хасбика.

Манчестер Сити
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Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик является амбассадором UFC. В сентябре 2022 года UFC подписал контракт с Хасбиком на пять лет. Контракт подразумевает посещение турниров и различные медиаактивности. Кроме того, образ блогера будет использоваться в компьютерной игре промоушена.

Блогер передал подарок нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду через Хабиба.

«Спасибо, Хасбулла. Всего наилучшего!» — сказал Холанд на видео, опубликованном в соцсети менеджером Ризваном Магомедовым.

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