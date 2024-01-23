Хабиб Нурмагомедов передал Холанду подарок от Хасбика
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи с Эрлингом Холандом передал футболисту подарок от блогера Хасбика.
Манчестер Сити
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи с Эрлингом Холандом передал футболисту подарок от блогера Хасбика.
Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик является амбассадором UFC. В сентябре 2022 года UFC подписал контракт с Хасбиком на пять лет. Контракт подразумевает посещение турниров и различные медиаактивности. Кроме того, образ блогера будет использоваться в компьютерной игре промоушена.
Блогер передал подарок нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду через Хабиба.
«Спасибо, Хасбулла. Всего наилучшего!» — сказал Холанд на видео, опубликованном в соцсети менеджером Ризваном Магомедовым.