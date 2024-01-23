Хабиб Нурмагомедов передал Холанду подарок от Хасбика

Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик является амбассадором UFC. В сентябре 2022 года UFC подписал контракт с Хасбиком на пять лет. Контракт подразумевает посещение турниров и различные медиаактивности. Кроме того, образ блогера будет использоваться в компьютерной игре промоушена.