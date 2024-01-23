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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин рассказал о знакомстве с Пеле

Президент России рассказал о Пеле на встрече с семьями в ходе форума «Родные — любимые» на ВДНХ.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин спросил у мальчика Саши Уварова о том, кто его любимый футболист. Узнав, что это Пеле, Путин сказал: «Ну да, не ошибешься».

«Я с ним был знаком, Очень добрый был, такой приятный человек. И очень хорошо относился к России», —сказал Путин.

Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

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