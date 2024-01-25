Знаменитый футболист покинул УЕФА из-за несогласия с Чеферином

Как сообщается на сайте УЕФА, глава футбольного департамента УЕФА и бывший полузащитник сборной Хорватии Звонимир Бобан покинул организацию.

Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию. Бобан был членом УЕФА с 2021 года. Ранее хорват высказался против предстоящих реформ УЕФА, одна из которых предполагает увеличение президентского срока и позволит главе организации Александру Чеферину находиться в должности более установленных 12 лет.

«Несмотря на то, что я выразил глубочайшую озабоченность и полное неодобрение, президент УЕФА не считает, что у предлагаемых изменений есть какие-либо юридические проблемы, не говоря уже о моральных или этических нормах, и намерен двигаться вперед, преследуя свои личные стремления», — приводит слова Бобана журналист Роб Харрис.

Чеферин находится во главе УЕФА с 2016 года после ухода Мишеля Платини. Он переизбирался в 2019 и 2023 годах, текущий срок рассчитан до 2027 года.