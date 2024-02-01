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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Киевское «Динамо» отказалось от товарищеского матча с «Ордабасы»

Причиной отказа стали планы казахской команды сыграть с воронежским «Факелом».

Динамо К
Ордабасы
Факел
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Источник: РИА "Новости"

Киевское «Динамо» раскритиковало казахстанский клуб «Ордабасы» за желание сыграть с воронежским «Факелом». Украинская команда отказалась от матча с «Ордабасы» из-за того, что клуб планировал провести матч с россиянами.

«Казахстанский футбольный клуб “Ордабасы” сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским “Динамо” 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный матч с ФК “Петрокуб” (Молдова). Также, как стало известно, ФК “Ордабасы” планирует товарищескую игру с “Факелом” из Воронежа. Напомним, российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо».

«Ордабасы» — действующий чемпион Казахстана. В 2023 году команда из Шымкента впервые в истории выиграла национальное первенство. В составе команды играют два воспитанника киевского «Динамо» — Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Киевское «Динамо» — 13-кратный чемпион СССР и 16-кратный чемпион Украины. В сезоне-2023/24 клуб занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая 6 очков лидирующему «Кривбассу», но имея три матча в запасе.

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Киевское «Динамо» отказалось от товарищеского матча с «Ордабасы»
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