Киевское «Динамо» отказалось от товарищеского матча с «Ордабасы»

Киевское «Динамо» раскритиковало казахстанский клуб «Ордабасы» за желание сыграть с воронежским «Факелом». Украинская команда отказалась от матча с «Ордабасы» из-за того, что клуб планировал провести матч с россиянами.

«Казахстанский футбольный клуб “Ордабасы” сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским “Динамо” 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный матч с ФК “Петрокуб” (Молдова). Также, как стало известно, ФК “Ордабасы” планирует товарищескую игру с “Факелом” из Воронежа. Напомним, российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо».